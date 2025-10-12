Bloomberg: Warner Bros. отвергла предложение о покупке от Paramount

Медиакорпорация Warner Bros. Discovery отклонила предложение о покупке со стороны своего конкурента Paramount Skydance. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Warner Bros. отвергла предложение из-за «слишком низкой цены», которую Paramount готова заплатить. Ранее сообщалось, что эта корпорация хочет купить Warner Bros., заплатив $20 за акцию. Тем самым общая сумма сделки составила бы около $49,5 млрд. 10 октября при закрытии торгов акции компании торговались по $17,1. Компании никак не прокомментировали сообщение Bloomberg.

По данным источников, Paramount рассматривает разные варианты, в том числе предложение более высокой цены, обеспечение дополнительной поддержки от своего финансового партнера и обращение напрямую к акционерам Warner Bros., что, по сути, станет попыткой враждебного поглощения. Сама Paramount Skydance в ее нынешнем виде существует только с августа, когда завершилось слияние Paramount и Skydance и объединенную компанию возглавил Дэвид Эллисон, который до того был гендиректором Skydance.

В июне Warner Bros. Discovery объявила о планах разделить свой бизнес на две независимые публичные компании, в одну из которых войдут все стриминги и киностудии, а в другую — телевизионные бренды.

Яна Рождественская