Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта близится к завершению.

«Я урегулировал восемь войн, и девятая на подходе»,— сказал президент журналистам на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 в Вашингтоне (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова урегулировать конфликт с Украиной на переговорах, однако «мирные средства отвергаются европейцами и украинцами». По его словам, СВО продолжится, если Киев откажется принимать условия Москвы, позиция которой не менялась с момента саммита на Аляске.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского коллеги Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа — Джареда Кушнера. На переговорах стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, РФ и США так и не не достигли компромисса во время встречи.

