Госсекретарь не явился к министрам

В Брюсселе 3 декабря прошла встреча глав МИДов стран НАТО. На ней союзники Штатов по альянсу явно рассчитывали первыми услышать, пусть даже кулуарно, детали того, о чем американская делегация говорила днем ранее в Кремле на тему росийско-украинского урегулирования, но госсекретарь США впервые за десятилетия не примкнул к коллегам по НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание кабмина США. Слева направо: министр здравоохранения Роберт Кеннеди, министр внутренних дел Дуг Бергам, госсекретарь Марко Рубио, президент Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет и министр торговли Говард Лютник

Фото: Brian Snyder / Reuters Заседание кабмина США. Слева направо: министр здравоохранения Роберт Кеннеди, министр внутренних дел Дуг Бергам, госсекретарь Марко Рубио, президент Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет и министр торговли Говард Лютник

Фото: Brian Snyder / Reuters

За день до встречи в Брюсселе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели многочасовые переговоры в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. Во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По итогам переговоров господин Ушаков констатировал, что компромисс пока не найден, но особо вдаваться в детали не стал, пояснив это двусторонней договоренностью Москвы и Вашингтона не раскрывать их суть.

Между тем именно эти детали украинская сторона и европейцы рассчитывали узнать в Брюсселе, куда после Москвы должны были направиться американские переговорщики. В бельгийской столице их ожидал президент Украины Владимир Зеленский, который только что завершил свое европейское турне. Однако Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по окончании встречи в Кремле направились прямиком в США, что стало неожиданностью для европейцев.

Демонстративное игнорирование союзников проявилось и в отсутствии на встрече глав МИДов стран НАТО госсекретаря США Марко Рубио.

Это лишь усилило опасения европейцев быть полностью отодвинутыми от украинского урегулирования. Но прилюдно в Брюсселе попытались делать хорошую мину при плохой игре.

Перед началом встречи генсек НАТО Марк Рютте назвал прошедшие в Москве переговоры важными и попытался нивелировать важность отсутствия главы американского Госдепа, чего не случалось с 1999 года. По его словам, тот продолжает «активно участвовать в процессе», и руководство альянса продолжает «тесно координироваться» с американцами. Он также похвалил усилия американского президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и назвал американского лидера единственным человеком, который мог бы вывести ситуацию из тупика.

При этом Марк Рютте подтвердил намерение НАТО не только продолжить, но и увеличить поставки вооружений Киеву. Сделать это странам-членам предлагается посредством инициативы PURL, предусматривающей совместные закупки вооружений у США для их последующей передачи Украине. Пока к этой инициативе присоединились чуть больше 20 членов НАТО, однако лишь половина из них перечислила деньги. Но зато Марк Рютте анонсировал присоединение к PURL Австралии и Новой Зеландии. По словам генсека, с момента запуска инициативы в середине 2025 года союзники уже выделили $4 млрд на закупки, и к концу года эта сумма должна достичь $5 млрд. Помогут в этом два новых пакета помощи по $500 млн, которые профинансируют Германия, Норвегия, Нидерланды и Польша.

Однако, по данным Politico, среди стран НАТО все больше растет недовольство тем, что многие члены альянса остаются в стороне, когда речь заходит о финансировании Украины.

«Наше терпение на пределе… Многие государства считают, что этого слишком мало и это делается слишком поздно»,— заявил в разговоре с изданием неназванный чиновник НАТО. Большая часть вины за нежелание участвовать в закупках возлагается на крупнейшие экономики ЕС — Францию и Италию. Они отказались тратить деньги на американские вооружения с самого начала. Если в Париже это объясняют желанием дать приоритет европейским производителям, то в Италии заявили о текущей нецелесообразности выделения средств. По данным Bloomberg, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в среду, что Рим намерен сосредоточиться на дипломатии. «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится… Понадобятся другие вещи, например гарантии безопасности»,— пояснил он своим коллегам.

Впрочем, и идея предоставления гарантий безопасности не находит поддержки у всех членов альянса. Так, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что эта обязанность должна лечь на плечи крупных европейских стран и США. «Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая»,— пояснил Петтери Орпо. Он добавил, что не знает, почему его страна была указана как возможный гарант безопасности в изначальном мирном плане по Украине.

В итоге основным «послевкусием» встречи стала не координация дальнейшей поддержки Киева, а нарастающая неопределенность. Неясность относительно итогов российско-американских переговоров, демонстративное дистанцирование Вашингтона от союзников и внутренние споры о деньгах и гарантиях создали для НАТО непривычную ситуацию, в которой альянс вынужден не формировать повестку, а реагировать на инициативы извне.

Вероника Вишнякова