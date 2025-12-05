RT: в башне «Грозный-Сити» произошел взрыв во время атаки БПЛА

В одной из башен высотного комплекса «Грозный-Сити» в столице Чечни утром 5 декабря «прогремел взрыв», сообщает RT.

«Причина неизвестна, — указано в сообщении в Telegram-канале RT. — В сети пишут, что речь, предположительно, об ударе БПЛА».

В соцсетях утром в пятницу начали распространяться фото и видео высоток. На кадрах было заметно, что фасад одной из башен поврежден, внутри — пожар. Власти региона информацию не комментировали.

Аэропорт Грозного приостановил обслуживание рейсов около 06:00 мск. Всего за ночь и утро 11 авиагаваней объявили о приостановке работы — в том числе аэропорты Махачкалы, Магаса и Владикавказа.

Минобороны РФ утром отчиталось об уничтожении 41 беспилотника над российскими регионами. В сообщении ведомства не упоминалась Чечня, при этом в отчете приводились данные о работе ПВО до 07:00 мск.