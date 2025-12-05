Аэропорт Грозного приостановил работу второй раз за утро

В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности», — сообщили в Росавиации.

Аэропорт столицы Чечни приостанавливал работу около 06:00 мск. Около 09:00 мск ограничения были сняты. Всего за ночь и утро 11 аэропортов России вводили ограничения на обслуживание рейсов.

RT сообщил, что утром в высотном комплексе «Грозный-Сити» произошел взрыв. Предположительно, причиной стала атака БПЛА.