Медведев иронично предложил США отправить подлодки к берегам Франции

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил США направить к берегам Франции несколько подводных лодок. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о роли США в украинском конфликте.

«Возможно, пора послать пару "лучших в мире подлодок" к берегам Франции?» — иронично поинтересовался господин Медведев в соцсети X. Он сопроводил публикацию смеющимся смайликом.

Поводом для такой реакции стала статья немецкого журнала Spiegel. Там была представлена стенограмма тайного разговора руководителей европейских стран, в частности Эмманюэля Макрона, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы, по данным Spiegel, господин Макрон заявил, что США «могут предать» Украину. Позднее французский президент подчеркнул, что расшифровка не соответствует действительности. Он подтвердил желание Евросоюза работать вместе с США над урегулированием на Украине.

Дмитрий Медведев использовал в сообщении образ «подводных лодок», поскольку они касаются его конфликта с президентом США Дональдом Трампом в конце июля. Во время спора в интернете зампред Совбеза России пригрозил США, что любой ультиматум РФ, связанный со сроками заключения мира на Украине, — это шаг к войне. В итоге господин Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». По его словам, те были направлены «ближе к России».