Макрон прокомментировал приписанные ему слова о «предательстве США»

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикации СМИ о его переговорах с коллегами по ЕС. В статьях со ссылкой на стенограмму утверждалось, что политик подозревал США в готовности обмануть Украину на переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Господин Макрон в пятницу заявил, что между Европой и США «нет недоверия». «Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе крайне важно,— сказал политик (цитата по Reuters).— Я повторяю это снова и снова: нам нужно работать вместе».

На вопрос о статье Spiegel, в которой приводились отрывки из стенограммы, он заявил: «Я все отрицаю».

«Нам нужны Соединенные Штаты для достижения мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы мир был прочным и крепким»,— добавил Эмманюэль Макрон.

The Washington Post в материале, опубликованном после статьи Spiegel, написал о недовольстве в Европе действиями США. Со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщалось, что лидеры ЕС испытывают дискомфорт из-за поведения американской стороны на переговорах по Украине.