Адлер стал лидером роста цен на вторичку с подорожанием на 12%

Средняя стоимость кв. м жилья в Сочи продолжает расти как на первичном, так и на вторичном рынке. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Циан», в ноябре 2025 года цена «квадрата» в новостройках достигла 433 тыс. руб., тогда как на вторичном рынке она составила 321 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние 12 месяцев жилье в новых домах подорожало в среднем на 4%, на вторичке — на 2%. Динамика при этом различается по районам: сильнее всего цены на вторичное жилье выросли в Адлерском районе — на 12%, а в сегменте новостроек максимальный рост зафиксирован в Лазаревском районе — 5%.

Разница между элитным и бюджетным сегментами по-прежнему значительна. Стоимость кв. м в 10% самых дорогих новостроек в пять раз превышает цены в 10% самых доступных объектов. На вторичном рынке этот разрыв составляет около 4,5 раза.

Изменения ипотечных программ также повлияли на ценовую динамику, поддержав спрос в отдельных сегментах и способствуя общему росту стоимости жилья в городе.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, в Сочи за последний год на каждую сделку с новостройкой приходилось четыре сделки на вторичке. Спрос распределен в пропорции 20 к 80% в пользу вторичного жилья. Покупателей привлекают более низкие цены — вторичка стоит примерно на 35% дешевле новостроек,— а также возможность торговаться и сразу заселиться в приобретенную квартиру.

Спрос на новостройки с отделкой под ключ постепенно растет, однако многие покупатели по-прежнему предпочитают экономить и выбирают варианты в черновой отделке. Вторичный рынок остается привлекательным за счет широкого выбора и готовности жилья к заселению без ожидания завершения строительства.

Среднее время размещения объявления о продаже вторичной квартиры на «Циане» составляет 97 дней, что подтверждает устойчивый интерес к этому сегменту. В целом аналитики отмечают, что вторичный рынок в Сочи сохраняет более высокую ликвидность и востребованность по сравнению с первичным.

Покупатели продолжают ориентироваться на совокупность факторов: стоимость, возможность торга, скорость заселения и риски, связанные с ожиданием сдачи новостройки. Эти тенденции формируют устойчивое преимущество вторичного рынка над первичным сегментом.

«Ъ-Сочи» писал, что средняя стоимость частных домов на курорте увеличилась на 24% за последние три года, что является одним из самых высоких темпов роста среди курортов Краснодарского края. В целом по региону цены на индивидуальное жилье выросли на 25,6%, а средняя стоимость «квадрата» на побережье достигла 129,2 тыс. руб.

Мария Удовик