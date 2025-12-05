Воронежский «Первоград» купил проект ЖК «Соловьиный» в Курске у «Самолет Плюс»

Проект жилого комплекса (ЖК) «Соловьиный» в Курске был приобретен ГК «Первоград» Эдуарда Сорокина у группы «Самолет Плюс» в 2025 году. При этом право продажи квартир сохранилось за продавцом, сообщили «Ъ-Черноземье» представители покупателя. Стоимость сделки не раскрывается.

В ГК «Первоград» также уточнили, что стоимость строительства оценивается в 4,8 млрд руб. (в проектной декларации фигурирует 2,4 млрд руб.). В состав проекта компания планирует включить трехуровневую парковку на 300 машиномест (еще 300 парковочных мест будет на придомовой территории) с зоной воркаут на 2,9 тыс. кв. м. Строительство ведется ООО «СЗ "Мир"».

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Мир"» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2023 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Эдуард Сорокин, которому также в разных долях принадлежит 29 компаний в области строительства. Выручка ООО за 2024 год не раскрывается, чистая прибыль — 1 тыс. руб. ГК «Самолет» (мажоритарный акционер «Самолет плюс») — крупнейший застройщик страны по текущему объему строительства, который, по данным Единого ресурса застройщиков, составляет почти 5 млн кв. м. По опубликованной на официальном сайте компании отчетности, выручка девелопера за полгода 2025 года составила 171 млрд руб. Чистая прибыль не раскрывается. Данные об учредителях в Rusprofile не раскрываются, ранее основным акционером группы выступал Михаил Кенин с пакетом 31,6%, который умер в августе 2025 года.

Ульяна Ларионова