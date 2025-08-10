Умер основной акционер группы «Самолет» Михаил Кенин

Основной акционер ГК «Самолет» Михаил Кенин умер 10 августа на 57-м году жизни. Об этом сообщили «Ъ» в компании.

«Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле,— говорится в заявлении компании.— Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране». В «Самолете» выразили соболезнования семье и близким Михаила Кенина.

По оценкам на начало 2025 года, пакет акций господина Кенина в группе «Самолет» составлял 31,6% на сумму 25 млрд руб.