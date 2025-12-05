В Екатеринбурге вынесли приговор отцу фигуристки за нападение на тренера

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу 39-летнего Адониса Мироева, который напал на судью по фигурному катанию Михаила Слободчикова, сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Его признали виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия). Мироеву назначили 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел 23 апреля на соревнованиях по фигурному катанию в «Екатеринбург-Экспо». Отец трех фигуристок Адонис Мироев поджидал тренера Михаила Слободчикова у раздевалки. Встретившись с ним, Мироев начал кричать на судью и ругаться матом. Тренер попытался снять конфликт на телефон, но Мироев стал угрожать и требовать прекратить съемку. После отказа он скрутил руку судье, и тот упал на пол. Затем Мироев начал бить Слободчикова ногами и пытаться ударить руками. Очевидцы пытались вмешаться, но обвиняемый их отталкивал. Позже вмешалась охрана и вывела отца фигуристок, а пострадавший позвонил в скорую помощь и полицию.

На ситуацию отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, назвав ее беспрецедентной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования дела.

Во время судебного процесса Михаил Слободчиков предположил, что нападение связано с низкими баллами, выставленными дочери Мироева на соревнованиях. Адвокат потерпевшего Юлия Бакун в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнула, что действия Адониса Мироева не только нарушили общественный порядок, но и нанесли ущерб репутации уважаемого судьи и тренера по фигурному катанию.

Артем Путилов, Полина Бабинцева