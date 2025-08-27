В Екатеринбурге начался суд над отцом фигуристок Мироевым, напавшим на тренера

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение по существу дела в отношении отца трех фигуристок Адониса Мироева, которому инкриминируется п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он обвиняется в избиении судьи по фигурному катанию Михаила Слободчикова. Свою вину он признал частично.

Согласно обвинительному заключению, 23 апреля Адонис Мироев приехал в «Екатеринбург-Экспо», чтобы поговорить с судьей по фигурному катанию Михаилом Слободчиковым. Обвиняемый поджидал у выхода потерпевшего, пока он выйдет из раздевалки. Встретившись с ним, по данным обвинения, Адонис Мироев сразу начал кричать на судью и ругаться матом. Чтобы обезопасить себя, потерпевший начал снимать происходящее на телефон. Согласно обвинению, Адонис Мироев угрожал потерпевшему и просил прекратить съемку. После отказа обвиняемый скрутил судье руку, в которой тот держал телефон и потерпевший упал на пол. По данным обвинения, тогда Адонис Мироев начал бить судью ногами и замахиваться руками. Стоявшие рядом люди пытались разнять их, но обвиняемый отталкивал их и продолжал ругаться. Позже отца фигуристок вывела охрана, а Михаил Слободчиков позвонил в скорую помощь и полицию. Отмечается, что за происходящим наблюдали дети.

Уголовным делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, потребовав доклад о ходе расследования. На ситуацию отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, назвав ее беспрецедентным случаем.

Михаил Слободчиков во время дачи показаний на судебном процессе предположил, что произошедшее связано с низкими баллами у дочери Адониса Мироева, которые он выставил на соревнованиях по фигурному катанию.

«Сторона потерпевшего активно участвовала в предварительном следствии, сейчас также активно будет доносить свою позицию в судебном следствии. Адонис Мироев помимо грубого нарушения общественного порядка также нарушил своими действиями репутацию уважаемого судьи и тренера по фигурному катанию»,— прокомментировала «Ъ-Урал» адвокат потерпевшего Юлия Бакун.

Сторона защиты от комментариев отказалась.

