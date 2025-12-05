В Краснодаре открыли именную звезду российской фигуристки Ирины Слуцкой. Также в одном из торговых центров краевой столицы она провела мастер-класс на льду. В интервью «Ъ-Кубань» спортсменка и телеведущая рассказала о создании собственных шоу, ледовой инфраструктуре Краснодара, занятиях спортом и сегодняшней молодежи, готовой встать на лед.

— Ирина, у вас на сайте сказано, что ваша цель — создавать спектакли для семейной аудитории, и сделать ледовые шоу максимально доступными. Везде ли в регионах есть возможность показать такие спектакли?

— Катки у нас есть сегодня во многих регионах и городах. Дело в другом. Многие площадки — тренировочные, и они вмещают очень мало зрителей. А так как мы зарабатываем исключительно на продаже билетов и при этом сами арендуем лед, свет, звук, привозим весь наш реквизит и декорации, то катки, которые вмещают всего 200-400 человек, просто не вытягиваем экономически. Поэтому ищем те площадки, где есть определенное количество зрительских мест для того, чтобы было это интересно и выгодно всем. Я не могу позволить себе не оплатить работу своих артистов.

— Как вы оцениваете Краснодар с точки зрения ледовой инфраструктуры?

— Краснодар очень хорошо воспринимает все ледовые выступления. Я была здесь в октябре 2024 года, привозила сюда проект «Гордость великой России» с показательными выступлениями звезд фигурного катания. Мне бы очень хотелось сюда вернуться в зимний период. Но когда я захотела приехать в Краснодар в декабре этого года, к сожалению, подходящие площадки уже были заняты. Возможно, на следующий год мы попытаемся попасть в расписание и снова выступить для кубанской публики.

В городе есть хороший ледовый дворец. То, что их строят, это очень здорово. Но сколько бы ни было катков, их все равно не хватает, потому что ледовые виды спорта, такие как фигурное катание и хоккей, очень востребованы. Чем больше будет доступной инфраструктуры, тем больше детей мы сможем в эти виды спорта привлечь.

— Отличается ли публика, которая посещает ваши шоу на юге, от зрителей в других регионах?

— Публика везде абсолютно разная. Если, например, в Сибири покупать билеты начинают задолго до даты мероприятия, то в южных регионах их покупают практически в последние дни перед выступлением. Бывает, что ты выходишь на лед, делаешь первый шаг, а публика уже хлопает, приветственно кричит, а бывает и так, что люди наслаждаются зрелищем молча. Из-за холода люди иногда сидят в зале в перчатках, хлопают, а их просто не слышно. Выступления отличаются по энергетике, разные зрители — разные эмоции. Мы рады любой публике, поскольку вкладываем в свое дело душу, отдаем свою энергию. Оставляем свои эмоции на льду и делимся ими со зрителем.

— Чья была идея ледовых шоу? Насколько это дорогое мероприятие с точки зрения финансов?

— Идея таких шоу была исключительно моей. Все финансы тоже мои. У меня нет спонсоров, которые бы меня поддерживали. От сценария, музыки, постановки, пошива костюмов до декораций и реквизита – все это сделано на заработанные мной средства.

Ирина Слуцкая — заслуженный мастер спорта России. Единственная в истории семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, дважды призер Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках, телеведущая, депутат Московской городской Думы. С 2018 года —создатель собственных ледовых шоу.

— Вы начали заниматься фигурным катанием в 1983 году. Насколько такие занятия доступны были тогда и доступны сейчас?

— Раньше катков практически не было. Малыши катались прямо на улице. Даже тогда, когда я была уже на пике своей спортивной карьеры, катков не хватало. Там, где я каталась, было ужасное качество льда. Я вынуждена была ездить на другие катки, где была возможность тренироваться. Конечно, сравнить то, что было тогда и есть сейчас, невозможно. Технологии не стоят на месте. Думаю, дальше будет еще интереснее.

— Какое место спорт в вашей жизни занимает сегодня? Как относятся к спорту ваши дети, есть ли у них склонность к какому-то определенному виду?

— Для профессионального спортсмена большой спорт — это его жизнь. Либо он в большом спорте, либо нигде. Те моменты для меня давно завершились. На первом месте для меня моя семья, дети. Спортом сейчас занимаюсь для поддержания хорошей физической формы. Мне нравится, когда я нахожусь в состоянии пружины. По два раза в неделю занимаюсь фигурным катанием и теннисом. Также стараюсь кататься на коньках, когда готовлюсь к сезону. Летом катаюсь на вейкборде, зимой — на сноуборде. Минимум три раза в неделю хожу в спортзал. Живу в частном доме, и в подвале оборудовала свой тренажерный зал, куда могу спуститься и заниматься до тех пор, пока не устану. Очень люблю заниматься северной ходьбой.

Моему старшему сыну 18 лет, он плотно занят учебой. Средней дочери 15 лет, она у меня тоже катается на коньках, кандидат в мастера спорта по танцам на льду, призер юниорских этапов Гран-при. Младшая дочь также занимается теннисом и фигурным катанием. Но я думаю, что пока это просто для удовольствия и общего развития.

— Как получилось, что из большого спорта вы пришли на телевидение? Насколько такой переход был для вас органичен?

— Я окончила Высшую Школу кино и телевидения Останкино. Когда в моей жизни закончился большой спорт, меня пригласили в качестве ведущей в ледовый телевизионный проект. После этого ко мне стали поступать другие предложения. Поскольку я получила соответствующее образование, то совершенно спокойно стала заниматься телепроектами. После завершения спортивной карьеры телевидение стало моей основной работой. Мне посчастливилось (и до сих пор везет) работать в прямом эфире. Это та цель, те стремления, к которым я шла. С апреля 2025 года работаю на телеканале «Москва 24», в прямом эфире веду ток-шоу «Вопрос спорный». Также я успела поработать и интервьюером, и в ток-шоу по теме здравоохранения. Веду различные мероприятия, занимаюсь модерацией деловых форумов. Телевидение, камеры, софиты — то, чем я сегодня живу и от чего получаю огромное удовольствие.

— Сегодня у вас есть еще и собственная спортивная школа. Какие у нее цели и задачи?

— Мне хочется, чтобы дети, которые приходят ко мне в школу, влюбились в наш вид спорта. У нас достаточное количество, скажем так, детей-любителей. Тех, кто не стремится стать чемпионами, но хотят овладеть искусством фигурного катания. Это прекрасная история для того, чтобы стать ловким и сильным, уметь кататься на коньках, научиться исполнять фигуры под музыку, слышать эту музыку, быть пластичным, физически подтянутым. Но у нас также есть и дети-спортсмены, которые ставят перед собой и тренером цель выигрывать, получать разряды, побеждать на крупных соревнованиях.

— Много ли сегодня молодых людей готовы встать на лед, чтобы сделать профессиональную спортивную карьеру?

— Все начинают с нуля, с обычных элементов. Но в определенном возрасте появляется достаточное количество детей, которые действительно хотят выигрывать. Другое дело, что когда они взрослеют, то у них появляются новые цели и устремления, а спорт уходит на второй план. Сейчас сложное время для большого спорта, и мотивация снижена даже у родителей. На сегодняшний день нет стопроцентной возможности принимать участие в международных соревнованиях. Но наш вид спорта имеет продолжение. Спортсмен может выступать в ледовых шоу, ледовых сказках, реализовываться и зарабатывать там деньги. Фигурное катание — это многогранный вид спорта, который способствует полноценному развитию. Я считаю, что спорт и физическая активность должны быть в жизни каждого ребенка.

Беседовал Андрей Пугачев