Дом культуры под Сочи отремонтируют в 2026 году за 1,3 млн рублей

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина во время прямой линии с губернатором Вениамином Кондратьевым сообщила, что в 2026 году будет профинансирован ремонт кровли дома культуры в селе Верхнеармянская Хобза. На эти цели выделят 1,25 млн руб.

По словам госпожи Лапиной, количество ремонтов учреждений культуры в крае значительно выросло за последние годы. Только в этом году модернизированы 63 дома культуры на сумму около 500 млн руб. Она подчеркнула, что потребности остаются высокими, поскольку объектов, требующих обновления, много, а финансирование распределяется постепенно по заявкам муниципалитетов в рамках краевой программы развития культуры и национального проекта «Культура».

Министр отметила, что дом культуры в Верхнеармянской Хобзе находится на контроле ведомства, и его включение в план финансирования на 2026 год уже подтверждено. Госпожа Лапина добавила, что работа с муниципалитетами по формированию перечня объектов ведется в постоянном режиме.

Обновления также ожидаются близ международного аэропорта Сочи. От большого оползня пострадала часть местной дороги, которая требует полного восстановления. Сейчас уже выполнены работы по выемке грунта, установлено 36 свай и смонтированы временные дорожные плиты. Длина поврежденного участка составляет около 150 м.

Подрядчики должны завершить строительство защитных сооружений, организовать систему водоотведения, уложить асфальт, установить бордюры и освещение.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что восстановление инфраструктуры будет комплексным с установкой современных защитных конструкций. На эти работы выделено более 150 млн руб. Все идет по плану, и завершение работ намечено на март 2026 года. Мэр также заявил, что будет следить за сроками и качеством ремонта. В Сочи зарегистрировано около 2,6 тыс. случаев оползней.

Мария Удовик