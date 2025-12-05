Губернатор Кубани ответил на вопрос участника СВО о реабилитации

В ходе прямой линии к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратился боец СВО. Он спросил, планируется ли в крае продление санаторно-курортной программы для участников боевых действий.

Губернатор в ответ заявил, что программы будут действовать, пока в них не отпадет необходимость. В частности, отметил господин Кондратьев, это касается оздоровления бойцов.

Также главе региона задали вопрос об адаптации вернувшихся с СВО граждан. Вениамин Кондратьев ответил, что в этом вопросе необходим системный подход, однако пока работа ведется «в ручном режиме». «Мы стараемся, чтобы каждый был адаптирован к жизни, трудоустроен»,— прокомментировал глава края.

Вице-губернатор по социальным вопросам Александр Руденко заявил, что в крае проводится большая работа по адаптации и реабилитации участников СВО. Этим в первую очередь занимается «Фонд защитников Отечества», однако активно работает и социальный блок, в том числе региональная программа «Герои Кубани». Подключиться к работе губернатор поручил своему заместителю по внутренней политике Александру Топалову.

Также к губернатору обратилась жительница Северского района. Она попросила создать Аллею славы в память о погибших бойцах СВО. Вениамин Кондратьев в ответ заявил, что такие вопросы «даже не должны обсуждаться». По его словам, Аллеи героев должны быть как минимум в каждом районе. Глава края поручил Александру Топалову подготовить соответствующую программу.

Вячеслав Рыжков