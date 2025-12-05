Восемь человек пострадали от атак БПЛА в Белгородской области за сутки

За последние сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 82 беспилотников и 20 боеприпасов. Известно о восьми пострадавших, 34 поврежденных транспортных средствах и 18 жилых помещениях. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

Трое мирных жителей были ранены в поселке Борисовка Борисовского округа. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Его перевели из Борисовской ЦРБ в областное медучреждение. Второй пострадавший продолжает лечение дома, ему оказали помощь в больнице №2 Белгорода. Третий раненый получил травмы из-за атаки на грузовой автомобиль. Пострадавший лечится в больнице №2 Белгорода. Автомобиль сгорел. Также в поселке были повреждены коммерческий объект, один многоквартирный дом, восемь легковых автомобилей и линия электропередачи (ЛЭП). Специалисты восстановили электроснабжение. В селе Стригуны пострадал легковой автомобиль, в районе села Зозули — грузовой автомобиль, в селе Березовка транспортное средство уничтожено огнем. ВСУ атаковали округ 17 беспилотниками.

Еще двое мирных жителей получили ранения в Волоконовском округе. Один из них пострадал в селе Волчья Александровка от атаки дрона на легковой автомобиль, второй — на хуторе Екатериновка из-за детонации дрона на территории сельхозпредприятия. Обоим раненым оказали помощь в Валуйской ЦРБ. В селе Волчья Александровка поврежден легковой автомобиль, в хуторе Екатериновка — трактор. Всего по муниципалитету выпустили четыре БПЛА.

В городе Грайвороне Грайворонского округа из-за атаки беспилотника на коммерческий объект также пострадал мирный житель. Он получил необходимую медпомощь в ЦРБ и перешел на домашнее лечение. В населенном пункте повреждены коммерческий объект, три частных дома, пять легковых автомобилей и микроавтобус. В селе Гора-Подол пострадали шесть частных домовладений, три надворные постройки и пять легковых автомобилей, один из которых сгорел. На участке автодороги «Грайворон — Козинка» поврежден легковой автомобиль. Округ подвергся атакам 16 боеприпасов и 20 беспилотников.

Двое пострадавших установлены в селе Белянка Шебекинского округа. Они получили ранения в результате удара дрона по грузовому автомобилю. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Транспортное средство повреждено. В селе Новая Таволжанка при атаке дрона пострадали ЛЭП, легковой автомобиль, гараж и ворота частного дома. В городе Шебекине ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство — повреждены пять легковых автомобилей и остекление в пяти квартирах многоквартирного дома. Суммарно по округу выпустили девять дронов.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб, еще четверо пострадали.

Кабира Гасанова