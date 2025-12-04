В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадали три человека

В результате атак беспилотников в Белгородской области три мирных человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Борисовка при атаке БПЛА на легковой автомобиль водитель получил тяжелые ранения, его доставили в Борисовскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины. В отделении реанимации ему оказывают всю необходимую помощь. Еще один мирный житель в том же поселке от удара другого дрона получил баротравму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставляют в белгородскую городскую больницу №2.

В хуторе Екатериновка Волоконовского округа БПЛА сдетонировал на территории сельхозпредприятия, был ранен сотрудник. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.

За последние сутки 13 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 88 БПЛА и 29 боеприпасов. Погиб один человек, еще четверо были ранены. Повреждены 12 жилых объектов и 11 автомобилей.

Ульяна Ларионова