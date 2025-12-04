Три мирных жителя ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Информацию о последствиях обстрелов в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атак БПЛА 4 декабря Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 3 Последствия атак БПЛА 4 декабря Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В селе Белянка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранены два мирных жителя. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги, ему оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался. Второй пострадавший с закрытым переломом ноги бригадой скорой доставляется в белгородскую городскую больницу №2. Транспортное средство повреждено.

В поселке Борисовка от удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен еще один мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног также доставляют в белгородскую городскую больницу №2. Автомобиль уничтожен. В поселке повреждены остекление квартир в МКД, четыре легковых автомобиля и линия электропередачи, в части поселка временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны России.

В Борисовском округе в селе Стригуны посечен легковой автомобиль, в районе села Зозули у грузовика повреждены кузов и прицеп, в селе Березовка уничтожен автомобиль. В городе Грайворон повреждены крыша коммерческого объекта, окна в трех частных домах, забор и два автомобиля. В селе Гора-Подол уничтожен один автомобиль, повреждены окна и фасады трех домов, заборы, надворные постройки и еще три автомобиля. В селе Ясные Зори Белгородского округа повреждены кузов и остекление легкового автомобиля, а также остекление соцобъекта. В поселке Уразово Валуйского округа выбиты окна частного дома. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа поврежден трактор.

Сегодня также сообщалось, что в результате атак беспилотников в Белгородской области получили ранения еще три мирных жителя.

Ульяна Ларионова