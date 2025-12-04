Один человек погиб и четверо пострадали при атаках Белгородской области за сутки

За последние сутки 13 муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам 88 БПЛА и 29 боеприпасов. Погиб один человек, еще четверо были ранены. Повреждены 12 жилых объектов и 11 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

Мирный житель погиб из-за атаки беспилотника по автомобилю в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Транспортное средство сгорело. В селе также повреждены два частных дома и автомобиль. Кроме того, за медпомощью обратилась пострадавшая, получившая баротравму в результате атаки дрона на коммерческий объект в городе Грайвороне. Она лечится в амбулаторных условиях. В населенном пункте, помимо коммерческого объекта, были повреждены три частных дома, три квартиры в многоэтажном доме и шесть автомобилей. В селе Глотове пострадали три частных дома, в селе Мощеном — один. В селе Санкове поврежден объект инфраструктуры. По округу выпустили 25 боеприпасов и 23 БПЛА.

Двое пострадавших установлены в селе Грузском Борисовского округа. Из-за удара дрона по грузовому автомобилю получил ранения его водитель. Он продолжает лечение дома. Также при выполнении служебных задач пострадал боец «Орлана» — его госпитализировали с баротравмой. ВСУ атаковали округ 11 беспилотниками.

Еще одна женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в селе Муром Шебекинского округа. Она получила необходимую медпомощь и лечится дома. Автомобиль поврежден. Всего над округом сбили семь беспилотников.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены два человека.

Кабира Гасанова