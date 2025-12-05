Евгения Малкина признали второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче против «Тампа-Бей Лайтнинг» он отметился результативной передачей и забил два гола, один из которых стал победным.

Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе «Тампы» шайбу и голевой пас в свой актив записал форвард Никита Кучеров. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 27 бросков.

Первой звездой признали канадского форварда «Эдмонтон Ойлерс» Коннора Макдэвида, сделавшего хет-трик в домашнем матче против «Сиэтл Кракен» — 9:4. У победителей шайбу также забросил нападающий Василий Подколзин.

Канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, забивший гол и отдавший две передачи, стал третьей звездой дня в НХЛ. Его команда одержала домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» — 6:3. Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов отметился голевым пасом. Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 35 бросков. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, пропустивший восемь матчей из-за травмы верхней части тела, забросил шайбу.

В других матчах дня «Бостон Брюинс» на своем льду победил «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Форвард гостей Павел Бучневич забил гол.

Единственную шайбу в составе «Миннесота Уайлд» забросил нападающий Яков Тренин. Его команда уступила «Калагри Флеймс» со счетом 1:4.

«Колумбус Блю Джекетс» дома оказался сильнее «Детройт Ред Уингс» в серии буллитов — 6:5. У победителей авторами голов стали форвард Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» потерпел четвертое поражение подряд. На своем льду команда в овертайме уступила «Нэшвилл Предаторс» — 1:2. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

Таисия Орлова