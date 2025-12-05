Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожской области

Мелитопольский межрайонный суд отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об увольнении председателя областного избиркома Галины Катющенко. По мнению главы региона, она нарушила правила предоставления сведений о доходах и имуществе. Суд установил, что все данные чиновница передала в ЦИК вовремя.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из решения суда следует, что Галину Катющенко могут отправить в отставку до истечения срока полномочий только по решению ЦИК России. Указ губернатора нарушает гарантии независимости избирательной комиссии региона, отмечается в пресс-релизе. Решение суда в законную силу не вступило.

Об увольнении госпожи Катющенко «из-за утраты доверия» Евгений Балицкий объявил 23 октября. Он заявил, что принял решение на основе доклада регионального комитета по противодействию коррупции. По словам губернатора, глава облизбиркома не смогла объяснить происхождение 40 млн руб., прошедших через ее счета за год. При этом господин Балицкий сказал, что не уволил чиновницу, а отозвал из избиркома.

В защиту Галины Катющенко выступила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она сказала, что увольнение членов избирательных комиссий не входит в полномочия глав субъектов. Признать указ Евгения Балицкого незаконным потребовала Запорожская прокуратура.

