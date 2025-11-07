Запорожская прокуратура оспорила в суде указ Балицкого об отставке главы облизбиркома

В Мелитопольский районный суд Запорожской области поступил иск от прокуратуры региона с просьбой признать незаконным указ губернатора Евгения Балицкого об увольнении председателя областного избиркома Галины Катющенко «в связи с утратой доверия». Об этом сообщили в Telegram-канале Запорожского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что указ господина Балицкого нарушает гарантии независимости избиркома и противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Надзорное ведомство попросило запретить принимать какие-либо кадровые решения, исходя из положений губернаторского указа.

Евгений Балицкий ознакомил членов избиркома с указом 24 октября. Он объяснил, что принял решение об увольнении госпожи Катющенко на основании доклада регионального комитета по противодействию коррупции. Позднее он заявил, что глава избиркома не подала декларацию о доходах, обязательную для госслужащих, а также не смогла объяснить происхождение 40 млн руб., которые прошли через ее счета в течение года.

Законность губернаторского указа ранее оспорила глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что даже если бы претензии к Галине Катющенко «имели под собой хоть какие-то основания», глава региона не имел права увольнять главу избиркома. По словам госпожи Памфиловой, такие полномочия есть только у ЦИК. Свою позицию избирком решил отстаивать через обращение в Генпрокуратуру РФ.

Степан Мельчаков