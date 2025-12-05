В Зимовниковском районе отремонтировали мост за 38 млн рублей

На 66 км автодороги Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское отремонтирован мост через суходол. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Ростовской области.

Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области

Подрядчик выполнил работы по устройству подферменных площадок опор, плит усиления, тротуарных консолей, водоотводных систем, деформационных швов, асфальтобетонных покрытий, нанес дорожную разметку и установил перила и барьерные ограждения.

Протяженность моста составляет 25,16 п. м. Общая стоимость контракта составила 38,3 млн руб.

Наталья Белоштейн