В Новороссийске и Севастополе списанные суда Черноморфлота выставили на аукцион

В Новороссийске и Севастополе Министерство обороны РФ выводит из эксплуатации и продает на металлолом несколько кораблей Черноморского флота. Специальное территориальное управление имущественных отношений ведомства объявило аукцион по реализации судна размагничивания СР-541, водолазного судна ВМ-86 и плавучей мастерской ПМР-71. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск»,

Покупатель получит неразделанный лом черных и цветных металлов — алюминий, медь, латунь, бронзу и другие фрагменты конструкций. Судна продаются тремя лотами, общая стартовая цена — 2,7 млн руб. Подать заявки можно до 16 декабря 2025 года, торги намечены на 24 декабря. Для участия понадобится лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома металлов.

Судно размагничивания СР-541 построено в Гданьске в 1980-е годы. На воду его спустили в 1985-м, а в строй Черноморского флота оно вошло в июле 1986-го. ВМ-86 — куда более возрастной «моряк», созданный в 1955 году на Ярославском судостроительном заводе. В 1977-м его переклассифицировали в морское водолазное судно, а сегодня оно числится в составе Новороссийского 314-го аварийно-спасательного отряда и до сих пор используется флотом.

Плавучая мастерская ПМР-71 (проект 889А) создавалась как мобильная ремонтная база для обслуживания кораблей прямо на рейде. Судно спроектировано советским КБ и построено в Болгарии.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Министерство обороны России объявило аукцион по продаже лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Имущество находится в городе Кропоткин Кавказского района Кубани.

Анна Гречко