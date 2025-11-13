Минобороны продает лом драгоценных металлов на Кубани за 80 млн рублей

Министерство обороны России проводит аукцион по продаже лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Торги состоятся 20 ноября 2025 года в Краснодарском крае. Сообщение о проведении торгов опубликовано на портале «ГИС. Торги».

Начальная стоимость лота составляет 80,8 млн руб. Шаг торгов установлен в размере 4 млн руб., а размер задатка — 8,1 млн руб.

Имущество находится в городе Кропоткин Кавказского района. В лот входят лом и отходы различных классов драгоценных металлов — с первого по девятый.

Ценовые предложения принимаются с 19 по 20 ноября. Торги проходят в открытом формате на площадке TORGI.GOV.RU.

Организатором выступает Специальное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России. Аукцион проводится согласно предписанию Департамента военного имущества от 6 октября 2025 года.

Имущество находится в федеральной собственности и не имеет обременений. Осмотр доступен участникам, подавшим заявку и внесшим задаток.

Тат Гаспарян