В Новороссийске и Севастополе продают на лом списанные суда Черноморского флота

Специальное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ объявило аукцион по продаже на металлолом списанного судна размагничивания СР-541, водолазного судна ВМ-86, а также плавучей мастерской ПМР-71. Имущество находится в Севастополе и Новороссийске. Сообщение о проведении торгов опубликовано на портале «ГИС. Торги».

Согласно информации на сайте электронного аукциона, победитель торгов получит неразделанный лом черных и цветных металлов, включая элементы, содержащие алюминий, медь, латунь и бронзу.

Имущество реализуется тремя лотами по общей начальной цене 2,7 млн руб. Заявки принимаются до 16 декабря 2025 года. Продажа состоится 24 декабря.

В соответствии с условиями аукциона покупатель должен обладать лицензией на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

По данным из открытых источников, судно размагничивания СР-541 было заложено на верфи в Гданьске (Польша) в 1987 году под заводским номером 5/130. Спущено на воду 25 октября 1985 года, а в строй вступило 31 июля 1986 года. После этого оно вошло в состав Черноморского флота. Водолазный морской бот ВМ-86 был построен в 1955 году на Ярославском судостроительном заводе. Вошел в состав Черноморского флота. В 1977 году был переклассифицирован в морские водолазные суда. В настоящее время входит в состав Новороссийского 314-го отряда аварийно-спасательных судов, активно используется в деятельности Черноморского флота. Плавучая мастерская проекта 889А — это судно специальной конструкции, разработанное Центральным конструкторским бюро и заказанное Военно-морским флотом СССР в Болгарии. Его основное назначение — проведение ремонтных работ на кораблях и судах, их вооружении и технических системах прямо на рейде.

Ранее Министерство обороны России объявило аукцион по продаже лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Имущество находится в городе Кропоткин Кавказского района Кубани.

Наталья Решетняк