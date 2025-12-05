Ведьмак, императрица или «папа»

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости южной столицы смогут посетить джазовые и сольные концерты, побывать на спектаклях в драматическом и музыкальном театрах, сходить на кинопремьеры, авторскую экскурсию или выставку листов из раритетного альбома. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

5 декабря в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» квинтет Юрия Подкользина выступит с тематической программой «Музыка Антонио Карлоса Жобима». Его имя неразрывно связано с рождением босса-новы и триумфальным шествием по планете латиноамериканской музыки.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

5 декабря в 19:00 в Ростовской государственной филармонии — новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром. Семейный праздник с Avatar Cinematic Orchestra — это «симфония света и звука». В программе — композиции Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, James Horner и др. звезд.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (0+)

6 декабря в 19:00 на сцене «Кроп Арена» выступит Horus. Концерт проходит в рамках тура, который приурочен к 10-летию сценической карьеры коллектива, и при содействии SharOn. По словам организаторов, зрителей услышат известные и совершенно новые треки.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

7 декабря в 18:00 в ДК «Ростсельмаш» — оркестр CAGMO. Симфония «Ведьмак» при свечах. Знаменитая компьютерная игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» известна не только благодаря своему оригинальному контенту, но и саундтреку. Эта музыка стала неотъемлемой частью фэнтезийного мира по мотивам книг Анджея Сапковского. Версия саундтрека в исполнении оркестра CAGMO — это «уникальные аранжировки, вдохновленные древнеславянской культурой».

Стоимость билетов — от 2800 руб. (6+)

5 декабря в 19:00 на сцене Молодежного театра — комедия «Старушка на миллион». Ветхий особняк становится ареной противостояния: аферисты пытаются избавиться от его обитательницы Полли Кларк. Но их коварные планы разбиваются о ее заразительное жизнелюбие, которое превращает врагов в друзей.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

6 декабря в 18:00 в Ростовском музыкальном театре — балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста России Алексея Фадеечева. Любовная история двух юных сердец уже много столетий вызывает интерес и сочувствие зрителей. Светлый, искрящийся дух Меркуцио противопоставляется мрачной, жестокой натуре Тибальда. И все это передается через танец и др. выразительные формы искусства.

Стоимость билетов — от 5500 руб. (6+)

6 декабря в 20:30 в Театре-студии Ханжарова — комедия по пьесе Антона Чехова «Медведь». «Одноактная» шутка оборачивается для героев настоящей драмой. В дом к женщине, переживающей утрату супруга, приходит помещик с требованием вернуть долг покойного. Незваный гость намерен остаться до полного погашения долга. Это ставит вдову в безвыходное положение.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

7 декабря в 18:00 на сцене Музыкального театра — опера Жоржа Бизе «Кармен». Зрители окунутся в жаркую, бурлящую жизнь испанского городка, где есть все: страсть, любовь, свобода и смерть.

Стоимость билетов — от 5500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Семьянин». Миллионер Георгий вынужден был отмечать в одиночестве свой день рождения. Будучи в пьяным, герой поручает своему помощнику Илье «к утру создать семью». Проснувшись, Георгий обнаруживает рядом с собой жену, сына и дочь, которые утверждают, что они всегда были рядом.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Другая премьера — «Шальная императрица». Шуточный мистический ритуал, проведенный подругами Лерой, Валей и Олей в Санкт-Петербурге, привел к совершенно неожиданным последствиям. Среди свечей на кухне появилась Екатерина Великая. Императрица с энтузиазмом осваивает современный мир: пробует капучино, пользуется приложением такси и блистает на танцполах.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Еще одна киноновинка — триллер «Крипер». Романтическая поездка в фамильное поместье Малкольма, расположенное в уединенном месте, оборачивается кошмаром для Лиз. Она оказывается запертой в пустом, огромном доме, где опасность нарастает с каждой минутой.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

5, 6 и 7 декабря с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке — выставка из серии «Бунтари и романтики». Экспозиция «Очарованный Кавказом» включает 18 оригинальных листов с иллюстрациями из альбома князя Григория Гагарина «Сцены, пейзажи, нравы и костюмы Кавказа», созданного в период с 1845 года по 1852-й.

Вход — бесплатный (6+)

6 и 7 декабря в 18:00 начнется экскурсионная прогулка «Ростов-папа». Авторская экскурсия охватывает события, происходившие до начала XX века, и раскрывает криминальные тайны южного города. Участники прогулки узнают, почему Ростов называют «папой», а также услышат множество историй о громких преступлениях прошлого.

Стоимость билетов — от 10 220 руб. (16+)

