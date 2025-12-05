В Сочи предупредили о проведении учебных стрельб в акватории морпорта

Сегодня, 5 декабря, тренировки будут проходить в три временных интервала: с 9:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Перед каждой серией тренировок для населения будет звучать предупреждение. В мэрии сообщили, что эти мероприятия запланированы и направлены на подготовку военных, которые обеспечивают безопасность в регионе.

Власти подчеркивают, что учения и усиленная работа ПВО важны для безопасности жителей и гостей Сочи, и просят горожан оставаться спокойными во время тренировок.

Помимо объявленных учений, власти сообщили о работе дежурных сил противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря. В период с 23:00 4 декабря до 7:00 5 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 41 беспилотный аппарат самолетного типа. Потенциальные угрозы были нейтрализованы над территориями Самарской области, Республики Крым, Саратовской и Волгоградской областей, а также Ростовской области и Краснодарского края.

Мария Удовик