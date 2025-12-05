Джаз, футбол и «Золотой граммофон»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать джаз и увидеть новые постановки. Также можно сходить на стендап-концерт комика Андрея Атласа и оценить оперетту «Мистер Икс». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

С 5 декабря 2025 года по 30 января 2026 года в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской пройдет цикл концертов «Популярная музыкальная коллекция. От классики до джаза». Программа включает классические романсы Петра Чайковского, Эдуарда Абрамяна и Александра Спендиарова, зарубежные вокальные произведения Иоганна Штрауса и Руджеро Леонкавалло, инструментальную музыку для фортепиано и балалайки, а также джазовые и эстрадные композиции в обработке для хора, включая произведения Гленна Миллера и Астора Пьяццоллы. Каждый концерт продолжительностью 1 час 20 минут пройдет без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

7 декабря в 19.00 в рестро-баре «Курортный роман» состоится джазовый концерт в рамках проекта A bit of jazz. В программе выступит вокалист и флейтист Константин Седовин, а также инструменталисты: саксофонист Тимур Абитов (основатель проекта, дипломант фестиваля им. Олега Лундстрема), пианист Сергей Кокорин (заслуженный артист Кубани, руководитель оркестра «Биг Бенд Сочи»), бас-гитарист Гарик Кочабащян и барабанщик Сергей Виноградов. Мероприятие включает основную программу продолжительностью 1 час и последующий джем-сейшн.

Стоимость билета — от 1 200 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

5 декабря в 19:00 на сцене Зимнего театра будет представлена классическая оперетта «Мистер Икс» Имре Кальмана. Постановил спектакль режиссер Вячеслав Иванов, театр-постановщик — «Буфф-Парадиз». В исполнении артистов московских музыкальных театров прозвучат всемирно известные музыкальные шлягеры композитора. Продолжительность спектакля составит 150 минут.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (12+)

7 декабря в 19:00 Зимний театр представит спектакль-комедию «Не в свои сани не садись» по классической пьесе Александра Островского. Режиссер-постановщик — Роман Самгин, ученик Марка Захарова; сценография создана художником Ольгой Шагалиной. В спектакле заняты народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также молодые актеры московских театров. Формат включает живое исполнение романсов, танцы и музыку. Продолжительность мероприятия составляет немногим более двух часов с одним антрактом. Рейтинг постановки на основе зрительских оценок составляет 8.8.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Сочи можно посмотреть премьеру российского приключенческого фильма «Волчок» режиссера Константина Смирнова. Действие картины происходит в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Сюжет повествует о тринадцатилетнем дворянине-сироте Ване Огареве, который вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород от убийц, подосланных его дядей. Для защиты мальчик нанимает случайного кулачного бойца по прозвищу «Волчок». Их путешествие, полное опасностей, становится испытанием для обоих — аристократа-фантазера и неотесанного, хмурого силача. В главных ролях задействованы Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин; в актерский состав также входят Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Даниил Воробьев.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

7 декабря в 17:00 в ТЦ «МореМолл» покажут китайский полнометражный фильм в жанрах фантастики, детектива и драмы «Агент времени: Глава Инду». Режиссером картины является Ли Хаолин. Сюжет повествует о главном герое по имени Лу Гуан, который, стремясь спасти друга, оказывается в городе Бридон и вынужден раскрывать местные тайны.

Стоимость билета — от 640 руб. (18+)

Куда сходить еще

В баре «Руки Вверх!» (Адлер, ул. Бестужева, 1/1) 6 декабря в 18:30 пройдет вечер караоке-лото. В основе события — игровой формат с розыгрышем хитов и призов, включая символический «Золотой граммофон». Участникам предложат испытать удачу, угадывая композиции-победители премии «Золотой граммофон».

Стоимость билета — от 990 руб. (18+)

7 декабря в 20.00 в Red Buffet состоится сольный стендап-концерт комика Андрея Атласа, резидента шоу Stand Up на ТНТ. В программе — юмор о семейной жизни и бытовых наблюдениях. Гостям будет доступна линия раздачи еды и бар, организаторы рекомендуют приходить за час до начала.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

7 декабря в 16:30 на олимпийском стадионе «Фишт» состоится футбольный матч Российской Премьер-лиги между местным клубом «Сочи» и московским «Локомотивом».

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

