Иностранные кинотеатры завесили экраны

Российские фильмы в иностранном прокате собрали за девять месяцев $8,5 млн, хотя годом ранее этот показатель был на уровне $15,3 млн. При этом лидерами по сборам стали художественные проекты, когда ранее 70–80% международной кассы приходилось на анимацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) о сборах российского кино за рубежом по итогам девяти месяцев. Из них следует, что общая касса проектов за период упала с $15,3 млн годом ранее до $8,5 млн (-44,4%). Ключевым рынком для экспорта остается Китай с долей 21%, где российские проекты собрали $1,8 млн. На втором месте (10,4%) по значимости — Израиль ($890 тыс.), замыкает топ-3 стран Германия (6,4% — $548 тыс.).

Лидером по сборам за период стал российско-китайский экшен «Красный шелк», который смог привлечь почти $1,8 млн. Фильм «Мастер и Маргарита» занял второе место: сборы проекта за 9 месяцев достигли $1,6 млн. Замыкает топ-3 мультипликация «Вокруг света. Большое путешествие», которая собрала в зарубежном прокате $1,05 млн.

«Совсем немного не хватило для попадания в топ-3 фэнтези "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Проект вышел в прокат в 18 странах и заработал в общей сложности $1,022 млн»,— отмечают в БК. В целом по уровню выручки локального контента на международной арене среди анализируемых рынков Россия опередила лишь Мексику ($8,5 млн). При этом по итогам прошлого года она опережала по показателю как Мексику ($6,8 млн), так и Бразилию ($3 млн).

По итогам прошлого года российские фильмы в иностранном прокате собрали $16,6 млн, на $1 млн меньше показателей 2023 года (см. “Ъ” от 29 января). Ключевым рынком для экспорта тогда в БК также называли Китай, хотя в стране и вышло всего два российских релиза: их общая выручка составила $1,8 млн.

В зарубежном прокате лучше всего работает именно российская анимация, а не фильмы, считает главный редактор отраслевого издания Cinemaplex Рифат Фазлыев. По его словам, прокат драмы «Группа крови», сказки «Волшебник Изумрудного города» не принес значительных результатов, также «слабо» показала себя военная драма «Красный шелк»: «И это в отличие от анимации, которая выходит ближе к лету ("Снежная королева", "Коты Эрмитажа")»,— отмечает он.

В топ-5 по международным сборам за три квартала превалирует игровое кино, объясняет эксперт по международной дистрибуции и копродукции, директор по развитию международного бизнеса «Союзмультфильма» Катерина Пшеницына: «За последние три года анимация брала 70–80% международных кассовых сборов (по данным БК) и показывала довольно широкую географию, однако в последние два квартала не было старта новых больших анимационных картин в международном прокате, в основном дорабатывали уже вышедшие ранее».

В целом успехи российского кино за рубежом в последние годы снижаются, отмечает господин Фазлыев: «Ключевая причина — бойкот и уход с российского рынка крупных западных компаний, что закрыло доступ к европейским рынкам. Основными площадками для проката теперь остаются Китай, Индия, Южная Америка и Африка, но сборы там несопоставимо ниже». Среди главных системных проблем он называет создание контента в основном для российского зрителя, без учета культурных кодов и предпочтений зарубежной аудитории: «Поэтому даже при поддержке "Роскино" сборы от экспорта измеряются сотнями тысяч долларов, что крайне мало».

В результате эксперты прогнозируют, что общие сборы в этом году вряд ли обойдут прошлогодние показатели. Для дальнейшего прорыва нужна стратегия, ориентированная на международного зрителя, считает господин Фазлыев. Кроме того, как только в международном прокате появятся новые российские анимационные блокбастеры, касса снова покажет рост, заверяет Катерина Пшеницына.

Юлия Юрасова