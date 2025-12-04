ХК «Сочи» уступил «Авангарду»

Хоккейный клуб «Сочи» в Омске проиграл местному «Авангарду» в матче 32-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:5.

Первая четверть прошла под диктовку хозяев, которые создавали один момент за другим. Сочинцы смогли нанести всего два броска в створ ворот, в то время как омичи – восемь. Однако бросок Матвея Гуськова на 13-й минуте достиг цели. На 32-й минуте нападающий «Авангарда» Александр Волков сравнял счет на табло. В одной из следующий атак Матвей Гуськов в большинстве оформил дубль.

В третьем отрезке омский клуб сначала восстановил равенство усилиями Константина Окулова. Затем шайбы Эндрю Потуральски, Артема Блажиевского и Максима Лажуа закрепили успех «Авангарда». В итоге – поражение «Сочи» со счетом 2:5.

После 32 матчей «Сочи» имеет в активе 23 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 17-го декабря на своем льду с магнитогорским «Металлургом». Будущий соперник с 52 очками идет на первом месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев