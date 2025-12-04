Минсельхоз расставляет координаты на меже

Правительство представило механизм, с помощью которого Минсельхоз будет контролировать, как именно регионы согласовывают перевод сельхозземель в иные категории. Регулятор разработал порядок установления и изменения границ сельскохозяйственных угодий — такую возможность ему дают поправки, внесенные в Земельный кодекс. Также перед министерством поставлена задача к 1 января 2028 года установить границы всех сельхозземель в стране. Централизованная цифровая система управления сделает земельный оборот более прозрачным — ради развития инвестпроектов в АПК.

Власти утвердили порядок установления и изменения границ угодий в составе земель сельхозназначения — опубликовано постановление правительства (№1943 от 28 ноября 2025 года), конкретизирующее действие поправок, внесенных ранее в Земельный кодекс, согласно которым регионам придется согласовывать с Минсельхозом перевод земель сельхозназначения в иные категории (см. “Ъ” от 22 января).

В постановлении Белого дома четко прописана процедура согласования (основания, сроки и порядок действий заявителей и регулятора). Министерство, в частности, будет составлять заключение в отношении участков, содержащее графическое описание и координаты из ЕГРН. Кроме того, от Минсельхоза требуется установить границы таких угодий во всех регионах до 1 января 2028 года. Постановление вступает в силу 1 марта 2026 года.

Напомним, к землям сельхозназначения относятся участки, предоставленные для нужд сельского хозяйства (земли с коммуникациями, водоемами и сооружениями). Основная часть таких участков относится к угодьям (пашни, сенокосы, пастбища, за исключением оленьих, а также залежи, сады, виноградники и другое).

Изменение вида разрешенного использования угодий требует изменения категории земель. Региональные власти нередко допускали злоупотребления, переводя сельхозучастки в другие категории, в том числе под промышленную и жилую застройку.

Принятое постановление ускорит вовлечение оставшихся сельхозземель в оборот (их число уменьшилось с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м — за счет изменения структуры экономики и роста производительности многие участки перестали быть востребованными) и даст возможность наполнить актуальными данными информационную систему земель сельхозназначения (см. “Ъ” от 5 марта).

Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в рамках госпрограммы «Земля» в 87 регионах уже сформированы карты-схемы земель сельхозназначения, определены 19,6 млн га неиспользуемых пахотных земель, обладающих потенциалом для ввода в оборот. «Такая масштабная инвентаризация проведена впервые за 30 лет. Она позволит получить объективную информацию о наличии сельхозземель, эффективнее выстраивать процессы планирования производства и сохранить ценные земли от необоснованных переводов»,— подчеркнули в министерстве.

Потребность аграриев в земельных ресурсах остается высокой, отмечает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин.

Во многих регионах дефицит качественных земель в АПК выступает ограничителем инвестпроектов, а «сохранение сельхозугодий в профильной категории работает как механизм защиты долгосрочных инвестиций от конкуренции со стороны более маржинальных несельскохозяйственных сценариев их использования».

До сих пор границы угодий могли изменяться без единой методики, что порождало злоупотребления, говорит управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Возврат земель в категорию сельхозназначения при этом был сложным и длительным процессом, а «новый порядок дает государству единый инструмент контроля над сельхозугодьями». Впрочем, отмечает советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Виталий Нахратов, есть и риски, в числе которых вероятное ограничение прав собственников, несогласных с квалификацией их земель: новые правила не предусматривают согласований с правообладателями и процедуры обжалования решений чиновников.

Отметим, что параллельно с работой Минсельхоза развивается инициатива Росреестра — служба предложила внести в законодательство возможность фиксировать и наказывать нарушения в области земельного законодательства, опираясь на данные, полученные с беспилотников (см. “Ъ” от 17 ноября). Автоматизация земельного контроля, отметим, может обеспечить данными о нецелевом использовании сельхозземель и сельхозведомство.

Анна Королева