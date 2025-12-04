В деле наметился просвет

Краснодарский краевой суд пересмотрит уголовное дело бывшего гендиректора ПАО «Кубаньэнерго» Сергея Сергеева, осужденного за получение взятки от подчиненного в виде автомобиля «Мерседес-Бенц». Изначально Октябрьский райсуд Краснодара назначил ему штраф в размере 2 млн руб., а также лишил права занимать управленческие должности в ПАО «Россети» в течение года. Крайсуд изменил приговор, увеличив размер штрафа до 3 млн руб. Адвокаты осужденного и прокурор добились пересмотра дела, указав на имеющиеся в нем противоречия.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда по делу бывшего гендиректора ПАО «Кубаньэнерго» Сергея Сергеева, осужденного по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. Дело передано на новое рассмотрение в тот же суд, но рассматриваться оно будет иным составом суда.

ПАО «Кубаньэнерго» — крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В 2020 году переименовано в ПАО «Россети Кубань». В связи с реорганизацией АО «Россети Кубань» прекратило свою деятельность и присоединено к ПАО «Россети Юг» в качестве филиала «Кубаньэнерго» в 2025 году.

В 2023 году Октябрьским районным судом Краснодара было установлено, что Сергей Сергеев получил от подчиненного автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью свыше 10 млн руб., оформленный на третье лицо. За это подчиненный был назначен на должность первого заместителя директора компании, возглавляемой Сергеевым. Чтобы создать видимость законности использования премиального автомобиля топ-менеджером, между ПАО «Кубаньэнерго» и номинальным владельцем авто был заключен притворный договор аренды. Сергей Сергеев в суде вину не признал. Однако, учитывая совокупность доказательств, суд первой инстанции признал его виновным и назначил штраф в размере 2 млн руб., а также лишил права занимать управленческие должности в ПАО «Россети» сроком на 1 год. Краснодарский краевой суд, рассматривая дело в апелляционном порядке, изменил приговор, увеличив размер штрафа до 3 млн руб.

Прокурор посчитал, что решение крайсуда не соответствует «тяжести совершенного преступления и личности осужденного». Гособвинитель попросил кассационную инстанцию отменить апелляционное определение, передав уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд, но иным его составом.

Судебная коллегия кассационного суда, исследовав материалы дела, согласилась с доводами стороны обвинения. «Суд также отметил, что Краснодарский краевой суд недостаточно изучил обстоятельства дела, а смягчающие факторы формально переоценил. При таких обстоятельствах просьба адвокатов отправить дело в прокуратуру из-за недостатка доказательств вины их подзащитного также была признана требующей нового рассмотрения»,— отметили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Сергей Сергеев был назначен генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» 17 июля 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора компании «Россети» по капитальному строительству. Новый пост он покинул 17 мая 2021 года.

В 2022 году по делу о коррупции был осужден еще один топ-менеджер компании. Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Первомайский районный суд Краснодара признал бывшего заместителя генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Максима Щепакина виновным в двух эпизодах особо крупного взяточничества и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. По версии следствия, Щепакин предложил своему подчиненному, против которого велась доследственная проверка, собрать 10 млн руб. и пообещал передать эти средства должностным лицам в правоохранительных органах за отказ в возбуждении дела. Кроме того, следствию стало известно, что топ-менеджер ПАО «Россети Кубань» через посредников получил взятку в общей сумме более 10 млн руб. от представителей коммерческой организации за согласование увеличения мощности потребления электроэнергии.

Наталья Решетняк