Оборот предприятий потребсферы Кубани в 2025 году может достичь 7 трлн рублей

По итогам 2025 года оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края может достичь отметки в 6,9 трлн руб. Такой прогноз на основе устойчивых показателей озвучил «Ъ-Кубань» руководитель потребительской сферы региона Роман Куринный.

С января по октябрь 2025 года совокупный оборот компаний потребительской сферы края достиг 5,7 трлн руб. Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%, или 253,5 млрд руб.

Наибольший вклад вносят оптовая и розничная торговля. На их долю приходится почти 2,8 трлн и 2,7 трлн руб. соответственно. Заметную часть оборота формируют также предприятия бытового обслуживания — 146 млрд руб. и заведения общественного питания — 147 млрд руб.

«Несмотря на внешние вызовы, растет предпринимательская активность, появляются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления. Если текущие темпы роста сохранятся, к концу 2025 года оборот потребительской сферы достигнет 6,9 трлн руб. При этом за пятилетний период показатель увеличится в два раза»,— отметил Роман Куринный.

Кроме того, высокие показатели работают на укрепление имиджа Краснодарского края как привлекательного региона для инвестиций в сферу услуг и потребления, отмечает господин Куринный.

Вячеслав Рыжков