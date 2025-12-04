Путин поинтересовался, почему страны «Большой семерки» так себя называют

Президент России Владимир Путин засомневался, что «Большая семерка» — подходящее название для объединения стран G7. Об этом он заявил в интервью телеканалу India Today.

«Не очень понятно, почему страны, входящие в "Большую семерку", называют себя так. Что там большого-то?» — задался вопросом глава государства.

Владимир Путин добавил, что возвращаться в G8 Россия не планирует. По словам президента, он перестал ездить на саммиты группы еще до выхода страны из «Большой восьмерки» в 2014 году. При этом от контактов со странами G7, говорил ранее господин Путин, РФ не отказывается.