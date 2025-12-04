Президент Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8. Он подчеркнул, что практически перестал ездить на саммиты группы еще до выхода страны из «Большой восьмерки» в 2014 году.

«Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?»— сказал глава государства в интервью India Today (видео опубликовано на YouTube-канале журнала).

Господин Путин добавил, что не обсуждал вопрос членства России в G8 со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером 2 декабря.

Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран группы должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав РФ.

Приглашение России обратно в G8 было одним из пунктов предполагаемого плана США по Украине, опубликованного Axios. На вопрос «Ъ» Владимир Путин ответил, что Россия «никогда не отказывается от контактов» со странами G7 и «всегда открыта для взаимодействия».