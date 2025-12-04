Костин рассказал о канале реализации рупий в России

Россия и Индия движутся к наращиванию доли расчетов в нацвалютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, российская сторона наладила канал реализации индийских рупий.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава ВТБ пояснил, что контрагентам из тех стран, которые покупают что-то в Индии, нужна рупия. «Мы просто сумели наладить канал реализации, потому что из-за этого дисбаланса рупия должна торговаться на финансовых рынках»,— рассказал банкир каналу «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Господин Костин назвал переход на расчеты в нацвалютах «правильным путем». Он утверждает, что валюта стран Запада «используется в качестве оружия против России». «Это потенциально может быть использовано против любого государства, поэтому они (расчеты в нацвалютах.— "Ъ") становятся более популярными»,— сказал глава ВТБ.

3 декабря Центробанк (ЦБ) России открыл второе зарубежное представительство — в финансовой столице Индии городе Мумбае. Такой шаг ЦБ актуален на фоне активного роста внешнеэкономических контактов между двумя странами. Впервые за восемь лет российским инвесторам предложена новая стратегия доверительного управления, ориентированная на фондовый рынок Индии.

