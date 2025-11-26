За длинным рупием

Банк России планирует открыть второе зарубежное представительство — в финансовой столице Индии городе Мумбае. Такой шаг ЦБ актуален на фоне активного роста внешнеэкономических контактов между двумя странами. К тому же это поможет дочерним структурам российских банков установить постоянные каналы общения с индийским регулятором. При этом предстоит решать и проблемы несбалансированной торговли, в результате которой на счетах российских компаний в индийских банках зависли десятки миллиардов рупий.

Как сообщили «Интерфаксу» в Банке России, регулятор планирует открыть представительство в Мумбае (Индия). «Это будет способствовать укреплению взаимодействия между регуляторами двух стран, а также развитию сотрудничества в финансовой сфере и расширению торгово-экономических отношений»,— пояснили в ЦБ. В марте 2017 года российский регулятор открыл представительство в Китае. Координирует и регулирует работу зарубежных представительств первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По словам экспертов, открытие второго представительства ЦБ в Азии — явное свидетельство того, что разворот на Восток финансового сектора России ускоряется.

До середины 2000-х годов за рубежом Банк России был представлен в Европе, причем через дочерние банки. В частности, ему принадлежали доли в Moscow Narodny Bank (Лондон), BCEN-Eurobank (Париж), Ost-West Handelsbank (Франкфурт-на-Майне), Donau Bank (Вена), East-West United Bank (Люксембург), Russische Kommerzial Bank AG (Цюрих) и в Русском коммерческом банке (Кипр). Но в декабре 2004 года Национальный банковский совет принял решение о продаже ВТБ (тогда Внешторгбанк) акций всех принадлежащих ЦБ росзагранбанков.

В Индии работает несколько российских банков и финансовых институтов: Сбербанк (Нью-Дели и Мумбай) и ВТБ (Нью-Дели) — через филиалы, Газпромбанк (Нью-Дели) и ВЭБ.РФ (Мумбай) — через представительства.

Выбор Мумбая, крупнейшего города и бизнес-столицы Индии, для размещения представительства Банка России неслучаен. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что у российского бизнеса много интересов в этой стране и российским банкам, его обслуживающим, не помешает поддержка ЦБ в решении оперативных вопросов с индийским регулятором. По словам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, «это позволит выстроить стабильный регуляторный канал, обеспечить российским банкам оперативную коммуникацию с индийскими органами, ускорить согласование ключевых процедур, снизить транзакционные издержки и обеспечить бесперебойность платежей, а также повысить предсказуемость операционной среды».

С 2022 года товарооборот России и Индии вырос в семь-восемь раз, а в 2024 году он превысил $70 млрд.

Основными товарами, экспортируемыми российскими компаниями, являются энергоресурсы. Впрочем, по данным федерального центра «Агроэкспорт», экспорт сельхозпродуктов за 2024 год достиг $2,6 млрд. Также развиваются и контакты между странами по линии ВТС. В конце 2024 года телеканал India Today анонсировал подписание контракта на поставку в Индию РЛС дальнего обнаружения за $4 млрд. В сентябре 2025 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что было заключено несколько оборонных контрактов в сфере авиации.

Эксперты указывают, что многократный рост операций автоматически увеличивает и нагрузку на неподготовленную инфраструктуру: усложняются расчеты, возрастает чувствительность к требованиям индийского регулятора, усиливается давление на процессы комплаенса и локального контроля. «Это особенно критично для филиалов российских банков в Индии, которые сегодня вынуждены самостоятельно решать вопросы трансакций, валютного контроля и соответствия местным нормам в ручном режиме, без прямого и оперативного сопровождения российского регулятора»,— отмечает господин Целищев. Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, индийская банковская система имеет свои специфические особенности, и наличие экспертизы Банка России позволит быстрее адаптироваться «дочкам» и представительствам российских банков к местным условиям.

Еще одним фактором, делающим открытие представительства своевременным, эксперты считают острую проблему расчетов в национальных валютах.

«В последние годы Россия и Индия сталкиваются с серьезным дисбалансом в торговле: российский экспорт значительно превышает импорт из Индии»,— указывает госпожа Владимирова. В частности, экспорт России в Индию за прошлый год составил почти $66 млрд, тогда как индийский импорт оказался менее $5 млрд. В результате на счетах российских компаний в индийских банках «накопились десятки миллиардов рупий, которые сложно конвертировать или использовать», отмечает эксперт. Эта проблема, по ее словам, неоднократно обсуждалась на высшем уровне и требует системного решения с участием обоих регуляторов. Присутствие представительства ЦБ непосредственно в финансовой столице Индии позволит вести постоянный диалог с Резервным банком Индии и искать механизмы балансировки торговых потоков, уверена Анастасия Владимирова.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева