Индийский рынок в структурной упаковке

Впервые за восемь лет российским инвесторам предложена новая стратегия доверительного управления, ориентированная на фондовый рынок Индии. Такая возможность реализована в ЗПИФ «Первая-Индия» через эмитируемый выпуск структурных облигаций с индексом Nifty 50 в качестве базового актива. Однако прямой выход на индийский рынок из-за регуляторных ограничений профучастники пока не смогли обеспечить. Хотя интерес к одному из крупнейших фондовых рынков сохраняется высоким.

В конце ноября УК «Первая» завершила формирование комбинированного ЗПИФ «Первая-Индия», свидетельствуют данные реестра Банка России. Срок действия фонда — до 30 июня 2029 года. Как уточнили в компании, фокус стратегии — на акции индийских компаний через динамику индекса Nifty 50.

Ранее единственным фондом, ориентированным исключительно на индийский рынок акций, был ОПИФ «Газпромбанк-Индия» (под управлением УК «Газпромбанк УА»), преобразованный в апреле 2017 года из другого ПИФа. Его основным активом были акции Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, обращавшиеся на СПБ Бирже. Осенью 2023 года из-за введенных против торговой площадки санкций активы фонда оказались заблокированы, но впоследствии он был преобразован в ЗПИФ «Газпромбанк-Индия».

Несколько российских финансовых организаций ранее получили лицензии иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) в Индии. УК «Первая» получила лицензию второй категории, которая позволяет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии. Такие же лицензии получили управляющие компании («Альфа-Капитал», «Доходъ»), кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Т-банк, «Центрокредит») и инвесткомпании («Алор+», «Риком-Траст») (см. “Ъ” от 6 марта). Однако за прошедшие годы ни одна управляющая компания, получившая лицензию, не смогла предложить клиентам продукт, ориентированный на индийский фондовый рынок, столкнувшись с регуляторными ограничениями ЦБ.

Вместе с тем ПИФ под управлением УК «Первая» вкладывает средства не напрямую в индийский рынок, а через структурную облигацию, базовым активом для которой является индекс Nifty 50. Эмитентом облигации станет «Сбербанк КИБ». «Такая связка позволила сделать продукт, который полностью соответствует всем требованиям ЦБ, дает возможность инвесторам вложиться в индийский фондовый рынок, при этом они не сталкиваются с операционными сложностями»,— отметили в пресс-службе УК.

Структурная облигация — долговая бумага, выплаты по которой зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств, зафиксированных в решении о ее выпуске. По мнению директора корпоративных финансов ИК «Риком-Траст» Николая Леоненкова, «аккумулированные через ЗПИФ средства "Сбербанк КИБ" направит на заключения беззалогового форвардного контракта с контрагентом (скорее всего, иностранным банком), расчеты по которому ведутся в денежной форме на разницу между ценой индекса на начало и конец срока». Другим вариантом «упаковки», по его мнению, является покупка структурированной ноты, выпущенной также иностранным банком, платежи по которой привязаны к индексу.

Индийский рынок по капитализации входит в десятку крупнейших в мире с показателем выше $5 трлн. Причем индийская экономика является одной из самых быстрорастущих в мире — согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП в 2025–2026 финансовом году составил 6,5%. Однако инвесторы должны учитывать, что индийский фондовый рынок перегрет — P/E Индии составляет 24,4, что существенно выше, чем у других стран БРИКС (Бразилия — 11, Китай — 10,5, ЮАР — 15).

К тому же, как отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян, индийский фондовый рынок находился под давлением из-за слабой корпоративной отчетности, высоких оценок, эффекта от американских тарифов и ослабления рупии.

Профучастники показывают интерес к этой сделке. Однако, по словам директора департамента развития продуктов и сервисов УК «Альфа-Капитал» Данилы Панина, для ее анализа необходимо «смотреть проспект облигаций и правила фонда, так как неочевидно, как решены вопросы по курсам конвертации, инфраструктурным рискам и другим аспектам». При этом участники рынка также собираются развивать подобные продукты. «Вопрос "упаковки" — будет ли это фонд, или стратегия ДУ — пока остается открытым»,— отмечает господин Панин. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что клиентам интересно иметь возможность напрямую участвовать в торгах на индийских биржах. В «Риком-Траст» заявили, что создаваемый в настоящее время «контур внутри брокера предполагает прямое владение клиентами индийскими активами».

Виталий Гайдаев