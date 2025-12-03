ЦБ открыл представительство в Мумбаи

Центробанк (ЦБ) России сообщил об открытии своего представительства в «финансовой столице Индии» — Мумбаи. Это поспособствует усилению и продвижению интересов финансового сектора России на «одном из ключевых международных направлений», рассчитывает регулятор.

Представительство российского ЦБ должно стать связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка России и Индии. Также оно создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, следует из пресс-релиза ЦБ.

Первое представительство ЦБ за границей открыли в 2017 году в Пекине. Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин говорил, что представительство в Мумбаи «не будет большим по составу». ЦБ рассматривает открытие представительств еще в нескольких странах.