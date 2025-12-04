В Москве эвакуируют жильцов многоэтажки после отравления мужчины неизвестным газом

В многоэтажке на юго-востоке Москвы один из жильцов отравился неизвестным веществом. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Всех жильцов дома эвакуируют. По данным канала, спасатели работают в защитных костюмах.

Telegram-канал 112 передает, что ЧП случилось на Нижегородской улице. По предварительным данным, мужчина отравился неизвестным газом. Telegram-канал Shot пишет, что в общей сложности три человека пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру на восьмом этаже дома. На месте зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.