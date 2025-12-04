Путин назвал процесс урегулирования на Украине сложной задачей

Президент России Владимир Путин оценил работу США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон занялся непростым делом.

«Это сложно. Я говорю это без всякой иронии»,— уточнил глава государства в интервью телеканалу India Today. Отдельно Владимир Путин отметил продуктивность прошедшей в Кремле встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Господин Путин заявил, что мирный план США разделили на четыре пакета, и стороны обсуждали каждый пункт отдельно. Именно поэтому, пояснил президент, переговоры заняли столько времени.

Как ранее говорил помощник главы государства Юрий Ушаков, встреча Владимира Путина с представителями США продолжалась около пяти часов. К компромиссу прийти не удалось, однако некоторые пункты оказались для РФ приемлемыми, заметил господин Ушаков.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры прошли точно не дальше».