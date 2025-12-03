Белгородка и боец «Орлана» пострадали при атаках ВСУ

В результате ударов ВСУ по двум муниципалитетам Белгородской области пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Муром Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. Находившаяся в машине гражданка самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ. У нее диагностировали баротравму и ссадины лица. Она продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.

Боец «Орлана» пострадал при детонации дрона в селе Грузском Борисовского округа. Он был госпитализирован с баротравмой.

Атакам ВСУ также подвергся Грайворонский округ. В Грайвороне БПЛА повредил остекление и фасад частного дома, а также автомобиль.Удар второго дрона затронул входную группу и окна коммерческого объекта. В селе Глотове из-за атак беспилотников выбиты окна и повреждены фасады и заборы в трех частных домах. В селе Мощеном БПЛА сдетонировал возле домовладения, что привело к повреждению остекления.

За прошедшие сутки при атаках 45 беспилотников в Белгородской области пострадали два человека.

Алина Морозова