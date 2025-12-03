При очередной атаке на Белгородскую область погиб водитель автомобиля

В Белгородской области зафиксированы новые последствия обстрелов приграничных территорий. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в Грайворонском округе в результате удара ВСУ погиб мирный житель.

По данным региональных властей, инцидент произошел в селе Гора-Подол. Атака была нанесена по автомобилю, в котором находился мужчина. Он получил тяжелые ранения. Медики Грайворонской центральной районной больницы, по словам господина Гладкова, предпринимали попытки сохранить ему жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Транспортное средство полностью уничтожено огнем. Ранее сегодня в результате ударов ВСУ по двум муниципалитетам Белгородской области пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан».

Анна Швечикова