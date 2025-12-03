Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки 14 муниципалитетов Белгородской области были атакованы 45 беспилотниками и 24 боеприпасами ВСУ. Ранения получили два человека, погибших нет. Оказались повреждены три дома и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

В Шебекине в результате атаки дронов по автомобилю пострадали два человека. Их госпитализировали, транспорт поврежден. Помимо этого, на территории предприятия в городе получили разрушения два здания, автобус, два трактора, один грузовой и два легковых автомобиля. Всего Шебекинский округ был атакован двумя боеприпасами и тремя беспилотниками.

Сутками ранее при атаках 11 БПЛА в Белгородской области погиб один человек, еще одного мирного жителя ранили.

Егор Одегов