Суд на полгода продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Тверской суд Москвы отказался смягчать меру пресечения блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств. Ей продлили срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев, до 1 мая 2026 года, передает ТАСС.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Александра Митрошина

Госпожу Митрошину задержали в Сочи 7 марта. По версии следствия, блогер не заплатила налогов на общую сумму в 127 млн руб., а для придания видимости правомерного владения средствами частично легализовала их за счет покупки нескольких объектов недвижимости в Москве. Изначально Александра Митрошина признала вину, но затем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении преступления. В ноябре дело направили в суд.

