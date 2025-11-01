Дело блогера Митрошиной направлено в Чертановский суд Москвы

Главное следственное управление СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Ей вменяется уклонение от уплаты налогов на 127 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК ). Вину она признала частично. По данным «Ъ», уголовное дело будет рассматривать Чертановский суд Москвы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Блогер Александра Митрошина

По версии следствия, Александра Митрошина не заплатила налогов на общую сумму в 127 млн руб., а для придания видимости правомерного владения средствами частично легализовала их за счет покупки нескольких объектов недвижимости в Москве.

Изначально, как сообщила пресс-служба СКР, госпожа Митрошина признала вину, но затем изменила свою позицию, признавшись частично в совершении преступления. Александра Митрошина была задержана в Сочи 7 марта 2025 года. Через три дня суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).