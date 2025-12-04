Казахстан заявил о стабильной транспортировке нефти через КТК после атаки

Транспортировка казахстанской нефти на внешние рынки через мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стабильна после атаки 29 ноября. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Акбаров.

«Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет»,— рассказал журналистам господин Акбаров (цитата по ТАСС). На вопрос журналистов, рассчитывали ли в стране ущерб от атаки на КТК, замминистра энергетики ответил, что «вопрос прорабатывается».

29 ноября морской терминал КТК под Новороссийском был атакован безэкипажными катерами. В результате атаки было повреждено причальное устройство ВПУ-2. По словам представителей КТК, восстановить объект нельзя. На момент атаки все операции были прекращены, а танкеры отведены за пределы акватории терминала.

«Ъ» писал, что экспорт нефти из Казахстана в следующем году может сократиться из-за разрушения части инфраструктуры КТК, через который идет более 80% поставок страны.

