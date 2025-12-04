На Дону создадут специальные территории для производства семян

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в региональное заксобрание законопроект о создании специальных семеноводческих зон. В таких территориях будут обеспечены оптимальные фитосанитарные и технологические условия для выращивания семян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Необходимость создания подобных зон обусловлена природно-климатическими особенностями региона. Разнообразие почв, климатические условия и специфика выращивания сельхозкультур требуют пространственной изоляции для обеспечения производства высококачественных семян.

Принятие закона создаст нормативную базу для работы семеноводческих хозяйств и обеспечит сельхозпроизводителей качественным посевным материалом.

Законопроект определит порядок создания территорий и условия их установления. Специальные зоны будут вводиться по заявлениям правообладателей участков — физических лиц, индивидуальных предпринимателей или компаний. Рассмотрение заявления займет не более 30 календарных дней.

После одобрения зона начнет действовать с года, следующего за годом подачи заявления. Срок ее функционирования составит не более пяти лет. Все принятые решения внесут в специальный реестр.

Валентина Любашенко