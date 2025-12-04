Путин призвал помогать, а не мешать урегулированию на Украине

Россия считает неправильным говорить, что ее не устраивает в мирном плане США, заявил Владимир Путин. По его мнению, подобные публичные обсуждения могут «нарушить ритм» «челночной дипломатии» Вашингтона.

«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться,— мне кажется, это преждевременно... Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать»,— объяснил российский президент в интервью India Today.

США подготовили мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, официально его содержание не раскрывают. 2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер обсудили его в Москве с Владимиром Путиным. Кремль надеется, что США не будут распространять подробности о переговорах. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что несколько пунктов плана нельзя согласовать без Европы.

